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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفينة خفر سواحل أمريكية تعبر مضيق تايوان بعد زيارة بلينكن للصين.. ما السبب؟

صدى البلد

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي أبحرت عبر مضيق تايوان يوم الثلاثاء الماضي، وذلك في اليوم التالي لختام زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال الأسطول السابع الأمريكي، اليوم الخميس، إن السفينة ستراتون أجرت عبورا “روتينيا” في مضيق تايوان  “عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي”، حسبما نقلت “رويترز”.

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وأضاف الأسطول السابع في بيان أن: “مرور ستراتون عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة. وينشر الجيش الأمريكي الطائرات والسفن عبر أي مناطق متاحة بموجب القانون الدولي”.

وجاء المرور في اليوم التالي لختام زيارة بلينكن لبكين اتفق خلالها البلدان على تهدئة الخصومة الشديدة بينهما حتى لا تتفاقم إلى صراع، لكنها لم تحقق أي تقدم كبير.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت في اتجاه الشمال، وإن القوات التايوانية تراقب الوضع الذي وصفته بأنه “طبيعي”.

 

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