عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 مصريين يتنافسون في نهائيات اليوم الثاني من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

السباحه الزعانف
السباحه الزعانف

 

تأهل 10 مصريين لنهائيات اليوم الثاني لمنافسات النسخة الـ 18 من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري على حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد طارق حسن السيد في نهائي سباق 100م غوص باستخدام أسطوانات الهواء بنين، كما صعدت ريناد تامر المرسي لنهائي سباق 200م مونو ناشئات وفي نفس السباق صعد عمر محمود الكسار إلى النهائي.

ويشهد نهائي سباق 200م زعانف مزدوجة بنات تواجد لوجين محمد شوقي، وفي البنين تأهل الثنائي محمد طاهر علام ومحمود محمد البليسي للنهائي.

وفي سباق 1500م مونو بنات تأهل للنهائي مباشرة حسب الأرقام الشخصية الثنائي غادة محمد خليل وزميلتها ملك محمد حمدان، وعلى صعيد البنين تأهل مباشرة للنهائي مهاب إيهاب حلمي وحسن محمد الدفراوي.

وفي سباق 4*100 زعانف مزدوجة تتابع مختلط تأهل الفريق المصري والذي يمثله الرباعي "محمد هاني ونهى عفيفي ومحمود البليسي ولوجين محمد شوقي" للنهائي محتلا المركز الثاني في التصفيات.

وحصدت البعثة المصرية أمس 3 ميداليات متنوعة في أول أيام البطولة، حيث احرز طارق حسن السيد فضية سباق 100م مونو بنين بزمن قدره 35.98 ثانية، فيما توج زميله أحمد محمد عوض بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 36.89 ثانية في نفس السابق.

وفي سباق 400م مونو بنين توج إبراهيم أحمد يوسف بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث بزمن 3:08.59 دقيقة.

وتضم البطولة 32 سباقًا بواقع 26 سباقًا للفردي مقسمة الى 13 سباقًا للشباب ، و13 سباقًا للبنات ، بالإضافة إلى 6 تتابعات مقسمة الى تتابعين للشباب ، وتتابعين للبنات ،و تتابعين مختلط.

ويشارك ببطولتي العالم للناشئين والماسترز أكثر من 400 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 38 دولة من حول العالم.

بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف طولة العالم للناشئين للسباحة طارق حسن زعانف مزدوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

السيسي: إطلاق برنامج «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

وزير الإنتاج الحربي: نلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.. ونساهم بقوة في عملية التنمية

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ