ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله قصر الإليزيه بعد المشاركة في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.



وتم التقاط صورة تذكارية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله لقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية(باريس).



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل ظهر اليوم إلى قصر الإليزيه لإجراء مباحثات مع الرئيس ايمانويل ماكرون الذي كان في استقباله في ساحة القصر، حيث اصطف حرس الشرف لتحية الرئيس السيسي لدى وصوله، وعزفت فرقة الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.



ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات تمتد على مأدبة غذاء تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.