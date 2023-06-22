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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيها

صدى البلد

 

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب لشهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام مجلس الشيوخ، في وقت لاحق اليوم.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار مع تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21  مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، وسجلت الأوقية مستوى 1926 دولارًا.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2503 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1877 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17520 جنيهًا.


في حين ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى  2180 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1936 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1927 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1937 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1934 دولارًا. 


وأشار إمبابي، إن الأسواق المحلية تترقب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن مصير أسعار الفائدة، في وقت لاحق اليوم، والتي من المرجح الإبقاء عليها عند المستويات الحالية.


وكان جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، قد قال خلال كلمته أمام الكونجرس أمس الأربعاء، إمكانية رفع أسعار الفائدة  أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الحاري للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة لاصل إلى 2%.


وفي سياق متصل توقع تقرير صادر عن بلومبرج إنتليجنس، إن حالة عدم اليقين، والتوقعات بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري، قد تدفع الأوقية لتجاوز مستوى 3000 دولار، بفعل عمليات التحوط، وكذلك مشتريات البنوك المركزية.

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