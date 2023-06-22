أوسوريو يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أفريقي

تمسك الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن المدرب الكولومبي طالب إدارة الكرة بالنادي بضم مهاجم أفريقي ورحيل البنيني سامسون أكينيولا بنهاية الموسم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها غدا الجمعة، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فاركو.