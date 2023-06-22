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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس توقع اتفاقية قرض بقيمة 268 مليون دولار مع البنك الدولي

تونس
تونس

وقعت تونس والبنك الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف تحت اسم “ألماد” والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وأبرم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، الاتفاق مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.

وسيمكن مشروع “ألماد” تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاواط.

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ويعزز “ألماد” شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.

تونس اوروبا البنك الدولي

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