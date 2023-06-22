وزير الحج والعمرة يعلن عودة أعداد هذا العام لمستوياتها قبل جائحة كورونا

قال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إن أعداد الحجاج عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضاف الربيعة أنه لا يوجد قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هناك 19 شركة تقدم الخدمة لضيوف الرحمن بمستوى أفضل.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن هناك 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام.

وأفاد الربيعة بأن تكلفة الحج للحجاج انخفضت بنسبة 39%، موضحاً أنه تم تقديم خدمة دفعات ميسرة للباقة الاقتصادية لحجاج الداخل.