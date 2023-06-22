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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأنظمة لم تعمل.. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غواصة "تيتانيك" المفقودة

الكشف عن مفاجأة مدوية
الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غواصة "تيتانيك" المفقودة

قال جوش جيتس، مذيع قناة ديسكفري، إنه اختبر غواصة “تيتان” للحصول على مقطع محتمل لعرضه في عام 2021، وأكد أن “الكثير من الأنظمة عملت، لكن الكثير منهم لم يفعلوا ذلك حقا في ذلك الوقت”.

وقال جيتس، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “بعد تجربتي مع الغواصة “تيتان”، أصبح من الواضح في ذلك الوقت أن هناك الكثير من الاشياء لا تزال بحاجة إلى إصلاحها في الغواصة”.

وأضاف: "في النهاية، شعرت بنهاية تلك الرحلة أنني لم أستطع أن أشعر بالراحة وأنا بداخل “تيتان” في ذلك الوقت… شعرت أنها بحاجة إلى وقت للخروج والقيام بمهام ونوع من الدخول في أخدود قبل أن نذهب ونصور معها".

وقال جيتس، إن “الغواصة “تيتان” توفر راحة كبيرة من الداخل مقارنة بالغواصات الأخرى بسبب ألياف الكربون التي صنعت منها جزئيا، مما يسمح لها بأن تكون أكبر من الغواصات الأخرى التي لا تتسع إلا لشخصين إلى ثلاثة أشخاص”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال خفر السواحل الأمريكي، إنه تم رصد المزيد من الضوضاء أثناء البحث عن غواصة تيتانك المفقودة، وذلك أثناء رحلة غوص لمشاهدة موقع حطام السفينة تيتانيك.

سيناريوهات مؤسفة .. ماذا يحدث لسياح الغواصة المفقودة ؟

تحرك عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن الغواصة "تيتانك" المفقودة

وأوضح خفر السواحل الأمريكي، أنهم لا يعرفون مصدر هذه الضوضاء وطبيعتها ولكن البحرية الأمريكية تساعد في تحليلها.

وأضاف: "رجال الإنقاذ قاموا بتوسيع منطقة البحث عن الغواصة المفقودة وزيادتها لتبلغ ضعف مساحة ولاية كونيتيكت الأمريكية".

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