اصحى للكلام .. أغنية جديدة لـ تامر عاشور

يستعد الفنان تامر عاشور، لطرح أغنية جديدة بعنوان “اصحى للكلام” يوم الأحد المقبل على جميع المنصات الرسمية الخاصة به.

وطرح تامر عاشور، البوستر الرسمي الخاص بالأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المطرب رامي صبري رد على تصريحات المطرب تامر عاشور، الأخيرة خلال لقائه فى برنامج "حبر سري".

وكتب صبري عبر خاصية ستوري عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "شكرا يا تمورا على كلامك عني، ودايما لما بيكلموني إني أعمل حفلة وأني أختار حد معايا في أي حفل خارج أو داخل مصر بختارك أنت أول واحد لأنك فنان وموهوب جدا جدا، وتستحق إنك تكون معايا في حفل واحد وعلى مسرح واحد وجنبي في دعاية الحفل كمان".

وكان المطرب تامر عاشور ، رد على سؤال أسما إبراهيم، حول أخذ رامي صبري أجرا أكبر منه في حفلهم بالكويت، قائلا: "أنا معرفش هو أخذ كام ولكن حتى لو رامي طلب أكتر مني بعشر مرات فهو يستحق، ولكن هي مش بالسعر، هي باختيار الأغاني والجمهور".

تصريحات تامر عاشور فى برنامج حبر سرى

قال الفنان تامر عاشور انه لم يرحب بالعمل مع سارة الطباخ وكل ما حدث كان مجرد عقد مضى عليه على أساس أن هناك مشروعا وخطة محددة سيعملون عليها ولكن الفكرة طلعت بالنسبة لها فكرة واهية قائلا: "هي ليها أفكار واهية في كل الحاجات مش معايا أنا بس".

‏وتابع عاشور خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، انه بالفعل قال سابقا على سارة الطباخ أنها "منتجة الفنكوش" قائلا: "حتى لو زعلت تزعل عادي هتعمل ايه يعني كان غيرها اشطر".

نقابة المهن الموسيقية

وأضاف: كل الموضوع أنهم أبرموا عقدا وهي لم تلتزم به وبدأت في رفع دعاوى قضائية عليه، و النقابة تدخلت في الأمر يعلمون كل هذا الكلام، قائلا: "من رحمة ربنا عليها إني مكملتش في القضية".