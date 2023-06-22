إعلان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن غواصة تيتانيك المفقودة

قال ممثل خفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إنه وفقا للبيانات الأولية من خبراء البحرية الأمريكية وكندا، فإن الضوضاء المسجلة أثناء البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة كانت ضوضاء محيطية.

ولا يستطيع رجال الإنقاذ تحديد طبيعة الضوضاء، وعلى وجه الخصوص، تأكيد أنها كانت إشارة من غواصة “تيتانيك” المفقودة.

وفي مقابلة مع شبكة” سكاي نيوز” البريطانية، قال ممثل لخفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إن خبراء من البحرية الأمريكية وكندا يعملون على تحليل المعلومات حول الضوضاء المسجلة.

وأضاف: ”وفقا لتقاريرهم الأولية، كانت الأصوات الصادرة من ضوضاء المحيط".

وأشار إلى أن البحرية تواصل تحليل الضوضاء، وكذلك عمليات البحث في المنطقة التي جاءت منها الأصوات.

وفي وقت سابق، قال جوش جيتس، مذيع قناة ديسكفري، إنه اختبر غواصة “تيتان” للحصول على مقطع محتمل لعرضه في عام 2021، وأكد أن “الكثير من الأنظمة عملت، لكن الكثير منهم لم يفعلوا ذلك حقا في ذلك الوقت”.

وقال جيتس، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “بعد تجربتي مع الغواصة “تيتان”، أصبح من الواضح في ذلك الوقت أن هناك الكثير من الأشياء لا تزال بحاجة إلى إصلاحها في الغواصة”.

وأضاف: "في النهاية، شعرت بنهاية تلك الرحلة أنني لم أستطع أن أشعر بالراحة وأنا بداخل “تيتان” في ذلك الوقت… شعرت أنها بحاجة إلى وقت للخروج والقيام بمهام ونوع من الدخول في أخدود قبل أن نذهب ونصور معها".

وقال جيتس، إن “الغواصة “تيتان” توفر راحة كبيرة من الداخل مقارنة بالغواصات الأخرى بسبب ألياف الكربون التي صنعت منها جزئيا، مما يسمح لها بأن تكون أكبر من الغواصات الأخرى التي لا تتسع إلا لشخصين إلى ثلاثة أشخاص”.