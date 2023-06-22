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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يناقش موقف الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين

صدى البلد

  ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ، اجتماع اللجنة العليا "التي شكلها المحافظ "،لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة،وتوضيح الإيجابيات والمعوقات ،للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء للمحافظة في هذا الشأن

 

ناقش السكرتير العام موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وبعض إدارات الديوان العام لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية "في الفترة من 1مايو الماضي إلى 20يونيو الجاري "لكل جهة على حدة، والذي تضمن الإشارة إلى أن أجمالي عدد الشكاوى خلال تلك  الفترة بلغ 594 شكوى،تم الرد على 586 شكوى ، وجار بحث 8 شكاوى، مشددًا على سرعة الرد على  كافة الشكاوى المتأخرة والواردة على المنظومة ، اتخاذ اللازم قانونا حيال المتسببين عن التأخير، في سرعة الرد على تلك الشكاوى

كما تضمن الاجتماع استعراض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة(صوتك مسموع ) والتي تم الانتهاء منها بنسبة 100%، حيث تم التأكيد على أهمية سرعه الإنجاز للرد على وزارة التنمية المحلية وإخطار المواطن بالرد على شكواه، وإعداد تقرير أسبوعي بموقف الشكاوى لجميع الجهات المرتبطة على المنظومة، علاوة على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها بوسائل الإعلام ، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزاله أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب كل شكوى على حدة.

حضر الاجتماع الأستاذة مها حميدة "مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة "مقرر للجنة ،وأعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولو الشكاوى بتلك الجهات.

 

 

 

الموقف التنفيذى صوتك مسموع لشكاوى المواطنين لتنمية المحلية مديريات مديريات الخدمات

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