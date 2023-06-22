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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريال مختار: العنف الأسرى يحتاج جهد كبير لمواجهة

فريال مختار
فريال مختار

قالت فريال مختار أن قضية العنف الأسرى مازالت تحتاج إلى الكثير من الجهد من المجتمع. 

وأضافت فريال مختار خلال كلمتها بجلسة مناقشة التهديدات التى تواجه الاستقرار الأسرى بالحوار الوطنىن المذاع عبر اكتسرا لايف، العنف الاسرى يعنى اختلال منظومة القوى داخل الأسرى، ينتج عنه طرف ضعيف وطرف يحاول السيطرة. 

الرجل المسيطر

واوضحت فريال مختار، أن العنف الأسرى منتشر فى المجتمع، لأن البعض يجد تبرير له بل والبعض يلوم الضحية نفسها، كذا الاحتفال بالصورة النمطية للرجل “المسيطر”.

وأوضحت فريال مختار، بالتوسع فى برامج توعية المقبيلن على الزواج واتاحتها أمام الجميع. 

 

الاستقرار الاسري الحوار الوطني برامج توعية ضعيف التهديدات

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