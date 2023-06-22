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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد ترك: ينبغي إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية

احمد ترك
احمد ترك

وجه الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، الشكر للرئيس السيسي على دعمه للحوار الوطني.

 

وقال الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، خلال جلسة العنف الأسري بالحوار الوطني”٫: “الأسرة المصرية بطبيعتها متماسكة٫ والجينات المصرية في أساسها فيها استقرار للأسرة المصرية”٫ متابعا: “هناك مستجدات على الأسر المصرية وعلى الواقع المصري أثار هذه المستجدات أسباب فكرية وثقافيه منها الدين والعادات والتقاليد”.

 

وشدد  الشيخ أحمد ترك، أمين أمانة الشئون الدينية بحزب حماة الوطن،: “لابد من إنشاء المجلس القومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية والمخاطر الإلكترونية٫ وللخطاب الديني دور مهم في مواجهة المخاطر ونشر الوعي”.
 

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