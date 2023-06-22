5 آلاف جنيه غرامة الذبح بالشوارع.. مجازر الجيزة جاهزة لاستقبال الأضاحي مجانا

أيام معدودة ويستقبل المواطنين عيد الأضحى المبارك، لتفتح المجازر بمحافظة الجيزة، أبوابها أمام المواطنين والمضحين، لذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجاناً حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، وعدم تعرض المواطنين لأي غرامات تفرض عليهم لقيامهم بالذبح في الشوارع وخارج المجازر التي توفرها محافظة الجيزة، ووصلت الغرامة إلى خمسة الآف جنيه تحصل من المخالفين.

فتح المجازر بالمجان أمام المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحى فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين 23 مجزراً وهم:

1-مجزر المنيب بشارع المدبح.

2-مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

3-مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

4-مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر.

5-مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

6-مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

7-مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

8-مجزر ناهيا بالمريوطية.

9-مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

10-مجزر الحوامدية بمنطقة السوقز

11-مجزر سقارة بالبدرشين.

12-مجزرالشوبك الغربي بالبدرشين.

13-مجزر مدينة العياط.

14-مجزرالمتانيا بالعياط.

15-مجزر الصف بالصف.

16-مجزر أطفيح بشارع السوق.

17-مجزر القبابات بأطفيح.

18-مجزر البرمبل بأطفيح.

19-مجزر الباويطى بالواحات البحرية.

20-مجزر منديشة بالواحات البحرية.

21-مجزر الزبو بالواحات البحرية.

22-مجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72 .

23-مجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا .

تلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بالتأكد من جاهزية كل المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، وذلك بدون مقابل .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالذبح داخل المجازر لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادينـ وتجنب الغرامة .

حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية بالشوارع والميادين

كما أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل عشرة ألآف جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وذلك حرصاً من المحافظة على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

حظر ذبح الأضاحي بالطريق العام وغرامة 5 آلاف للمخالفين

كما أصدر محافظ الجيزة قرارا بحظر ذبح الأضاحي بالطريق العام وتوقيع غرامة خمسة الآف جنيه تحصل من المخالفين نظير تكاليف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وإعادة الشيء لأصله.

وأشار إلى أنه سيتم فتح ٢١ مجزر بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

بينما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعه تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع .

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .