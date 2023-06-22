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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساجد وساحات الجيزة جاهزة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى.. اعرف الأماكن

صلاة العيد
صلاة العيد

استعدت محافظة الجيزة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء القادم الموافق 28 يونيو لعام 2023 م، من خلال الاستعداد والتجهيز على قدم وساق بكافة أحياء ومدن المحافظة.

 

رفع درجة الاستعداد للقصوى بالجيزة

ورفعت محافظة الجيزة، درجة استعداداتها للدرجة القصوى لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تجهيز الساحات والمساجد بالمحافظة، لاستقبال المواطنين خلال أول أيام العيد، لأداء صلاة العيد بكافة أنحاء المحافظة، مع تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

 

500 ساحة ومسجد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

وستقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 2023 م، في أكثر من 500 مسجد وساحة بكافة أنحاء محافظة الجيزة، وذلك تيسيرًا على المواطنين بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى محافظة الجيزة، بعد حصر المديريات للساحات والميادين الكبرى والمساجد، بالإضافة إلى النوادي ومراكز الشباب.

كما سيتم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام لمحافظة الجيزة، على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة والتعقيم، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية الصادرة لهم.

وتأتي خريطة أهم وأكبر الساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة، كالتالي:

مسجد التقوى بشارع المشابك، ومسجد الاستقامة بميدان الجيزة، ومسجد النور بطريق الكونيسة، ومسجد الحرمين وعكاشة بالطالبية، وساحة مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية، وساحة مسجد المغفرة بالعجوزة، وساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وساحة مسجد النيل بالدقي، وساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، وساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور، وساحة مسجد ال حمد ببولاق الدكرور، ومسجد الصباح بالهرم، ومسجد خاتم المرسلين بالعمرانية.

تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لصلاة العيد للطواريء

كما تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة العيد، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد.

إنتشار سيارات الحماية المدنية خلال احتفالات عيد الأضحى

بينما تقوم إدارة الحماية المدنية، بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين في اطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

حملات مكثفة لرفع الاشغالات والنظافة

وكذلك متابعة حالة النظافة وإزالة أى إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال ايام العيد بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وسرعه الاستجابة لشكاوي المواطنين.

كما تقوم مديرية الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك واللحوم 

وكذلك تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.

متابعة مواقف السيارات لعدم زيادة الأجرة

وأخيرًا يقوم جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة  لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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