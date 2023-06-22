عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تحذر الصين من استخدام القوة ضد تايوان

صدى البلد

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، للبرلمان الألماني، إنه حذر المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع من استخدام القوة لتحقيق تغيير إقليمي، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان.

ونقلت رويترز عن خطاب شولتس قوله: "نعارض بشدة كل المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالقوة أو الإكراه. وهذا ينطبق بشكل خاص على قضية تايوان".

وكان شولتس استقبل في وقت سابق وفدا صينيا كبيرا برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية للأنباء، شارك لي تشيانج في رئاسة المشاورات الحكومية الصينية الألمانية مع شولتس في برلين يوم الثلاثاء، ثم حضر الحفل الختامي لمنتدى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الصيني الألماني.

الصين أولاف شولتس المستشار الألماني أولاف شولتس بحر الصين الجنوبي بحر الصين الشرقي رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

ساعات تفصلهم عن الموت| غواصة البحث عن “تايتنك” في طريقها لنهاية مأساوية.. ماذا حدث للمليارديرات ركابها؟

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

ترشيحاتنا

رسميًا.. إدين دجيكو ينتقل إلى فنربخشة التركي

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

موقف محرج.. هفوة جديدة من بايدن خلال عزف النشيد الوطني للهند |فيديو

زوجي يرتكب الكبائر والذنوب فيصوم عرفة بنية المغفرة .. فهل يقبل منه؟

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

حقيقة القبض على مفتش تموين بالإسماعيلية بحوزته 13 مليار جنيه.. مصطفى بكري يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة البابا تواضروس.. اعرف أعراض وأسباب وعلاج العصب السابع

تحذير.. النظافة الشديدة تصيب الجسم بالأمراض

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

فيديو

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ