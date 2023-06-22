ألمانيا تحذر الصين من استخدام القوة ضد تايوان

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم، للبرلمان الألماني، إنه حذر المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع من استخدام القوة لتحقيق تغيير إقليمي، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان.

ونقلت رويترز عن خطاب شولتس قوله: "نعارض بشدة كل المحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالقوة أو الإكراه. وهذا ينطبق بشكل خاص على قضية تايوان".

وكان شولتس استقبل في وقت سابق وفدا صينيا كبيرا برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية للأنباء، شارك لي تشيانج في رئاسة المشاورات الحكومية الصينية الألمانية مع شولتس في برلين يوم الثلاثاء، ثم حضر الحفل الختامي لمنتدى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الصيني الألماني.