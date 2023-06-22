مختار غباشي،: الديون المتراكمة أثقلت كاهل الدول الإفريقية الفقيرة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية- الفرنسية تتمتع بخصوصية كبيرة.

وأضاف الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد بتوفير مقدرات مالية للدول الأكثر هشاشة وفقرا، وهم 22 دولة إفريقية وهذا الأمر يحسب بشدة للرئيس إيمانويل ماكرون.

الدور الفرنسي

وتابع: الديون المتراكمة على الدول الفقيرة تثقل كاهلها وتشكل مشكلة كبيرة لهم، موضحا أن الدور الفرنسي في القارة الإفريقية كبير جدا،و أن فرنسا تشرف على البنوك المركزية لـ 14 دولة إفريقية.

تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، فرنسا عليها دور كبير لتعزيز قدرة الدولة الإفريقية الفقيرة على التعافي من الأضرار الناتجة من الانبعاثات الحرارية والحرب الروسية الأوكرانية.

