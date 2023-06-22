تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: عبد الرحمن بودي - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - محمود زلاكة - ابراهيم ايولا.