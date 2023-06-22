كاتب صحفي: مصر كانت ستتحول لنظام شبيه بإيران حال استمرار الإخوان

‏قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة حتمية لأن الظرف الذي كانت فيه مصر كان مستحيل أن يستمر.

وتابع عماد الدين حسين خلال لقاء له ببرنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن لو كانت أي قوى عادية غير جماعة الإخوان كان وارد أن تسير الأمور لكن جماعة الإخوان كان لديها مشروع وهو أسلمة المجتمع وكأن المجتمع مجتمع كافر مثلا ولديهم فكر ومفاهيم أنهم المؤهلون لتطبيق الإسلام الصحيح وأنهم الطريق إلى الإسلام الصحيح.

اقتلاع الإخوان المسلمين

وأضاف أن كل هذه الأمور لو استمرت ولم يتم اقتلاع الإخوان المسلمين من المشهد السياسي كان من الوارد أن تتحول مصر لنظام شبيه بالنظام الإيراني أو النموذج الأفغاني.