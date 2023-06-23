عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

Realme GT 3
Realme GT 3

طرحت شركة "ريلمي" RealMe الصينية هاتفها الرائد الجديد Realme GT Neo 5 في السوق الروسية ولكن باسم تجاري مختلف، أصبح Realme GT 3 رسميًا في روسيا.

 

ووفقا لتقرير موقع  gizmochina الهاتف الجديد ريلمي جي تي 3 مدرج الآن على موقع  Realme الروسي على الويب وهو متاح للشراء من خلال تجار التجزئة ، مثل DNS و Mvideo و Ozon و Wildberries و Yandex Market. كما هو معروف بالفعل ، فإن GT3 هي نسخة معاد تسميتها من Realme GT Neo 5 الصيني الذي يأتي بقوة شحن رائعة تبلغ 240 وات.

وفي سوقه المحلي في الصين يأتي GT Neo 5 باللون الأرجواني والأبيض والأسود. ومع ذلك ، يتوفر GT 3 باللونين الأبيض والأسود في السوق الروسية، ويباع بسعر  69990 روبل روسي (حوالي 865 دولارًا أمريكيًا اي ما يعادل 26739.23 جنيه مصري). 

Realme GT 3

تقدم  Realme  هاتفها الرائد في تكوين واحد من 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت للتخزين الأساسي. إليك نظرة عن كثب على مواصفات وإمكانيات الجهاز المحمول الجديد

مواصفات Realme GT 3

يحتوي Realme GT 3 على شاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.74 بوصة توفر دقة وضوح  2772 × 1240 بكسل ، ومعدل تحديث 144 هرتز ، وألوان 10 بت ، ونسبة تباين تبلغ 5،000،000: 1 ، ونطاق ألوان 100 ٪ DCI-P3. يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة، نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 93.69%.

في الشاشة الأمامية، يحتوي Realme GT 3 على كاميرا سيلفي عدسة  Samsung S5K3P9SP04 من سامسونج بدقة 16 ميجابكسل. تتميز اللوحة الخلفية للجهاز بكاميرا رئيسية من سوني مستشعر  Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS. وهي مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مجهرية بدقة 2 ميجابكسل، واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللى أمبير.. أفضل موبايل ريلمي لمحدودي الدخل

تخزين ضخم للصور.. ريلمي تعلن عن سلسلة هواتف اقتصادية من Narzo

تحت الغطاء ، يتميز GT 3 بمعالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول تقترن مع  16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x. كما أنه يوفر 1 تيرابايت من تخزين UFS 3.1 ويحزم بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة. 

وفقًا للعلامة التجارية الصينية، يمكن للشاحن داخل الصندوق شحن GT 3 أن يصل إلى 100% من قوته التشغيلية في 9.5 دقيقة فقط. أخيرًا وليس آخرًا ، يتميز الجهاز بوحدة إضاءة فلاش LED على شكل C في الخلف يمكن أن تتوهج بألوان مختلفة للإشعارات والشحن والمزيد.

ريلمي Realme Realme GT Neo 5 Realme GT 3 روسيا ذاكرة الوصول العشوائي جنيه مصري روبل سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.. نهاية حزينة لرحلة الغواصة "تايتن"

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

حافظ على مساحة التخزين.. كيفية حذف صور وفيديوهات WhatsApp من داخل التطبيق

القائمة الكاملة لأجهزة شاومي المحرومة من تحديث MIUI 15

سارع بالتحديث إلى iOS 16.5.1.. تحذير من Apple بشأن ثغرة أمنية

بالخطوات.. إزاي تعمل نسخ احتياطي Backup لكل ملفاتك المهمة

خاصية جديدة.. طريقة تنزيل Reels انستجرام على هاتفك بدون تطبيق خارجي

أغلى كثيرا من الجيل الأول.. اعرف قائمة أسعار Nothing Phone 2 المنتظر

تناسب الشباب… موتورولا تطرح ألوانًا جديدة من هذه الموديلات

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من سلسلة M

ترشيحاتنا

ماكرون: علينا السير معًا والعمل على حشد وتعبئة الكثير من التمويل

الخارجية الروسية تحذر من ارتكاب أوكرانيا المحظور في زابوريجيا النووية

تعرف على مواعيد امتحانات الدور الثاني لكافة المراحل بالجيزة

نتنياهو: نسجل ظهور أسلحة غربية على حدودنا تسربت من أوكرانيا

أردوغان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر المقبل

يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ