يشحن بالكامل في أقل من 10 دقائق.. ريلمي تطرح هاتف GT3 الرائد

طرحت شركة "ريلمي" RealMe الصينية هاتفها الرائد الجديد Realme GT Neo 5 في السوق الروسية ولكن باسم تجاري مختلف، أصبح Realme GT 3 رسميًا في روسيا.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina الهاتف الجديد ريلمي جي تي 3 مدرج الآن على موقع Realme الروسي على الويب وهو متاح للشراء من خلال تجار التجزئة ، مثل DNS و Mvideo و Ozon و Wildberries و Yandex Market. كما هو معروف بالفعل ، فإن GT3 هي نسخة معاد تسميتها من Realme GT Neo 5 الصيني الذي يأتي بقوة شحن رائعة تبلغ 240 وات.

وفي سوقه المحلي في الصين يأتي GT Neo 5 باللون الأرجواني والأبيض والأسود. ومع ذلك ، يتوفر GT 3 باللونين الأبيض والأسود في السوق الروسية، ويباع بسعر 69990 روبل روسي (حوالي 865 دولارًا أمريكيًا اي ما يعادل 26739.23 جنيه مصري).

Realme GT 3

تقدم Realme هاتفها الرائد في تكوين واحد من 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 1 تيرابايت للتخزين الأساسي. إليك نظرة عن كثب على مواصفات وإمكانيات الجهاز المحمول الجديد

مواصفات Realme GT 3

يحتوي Realme GT 3 على شاشة عرض نوعها OLED مقاس 6.74 بوصة توفر دقة وضوح 2772 × 1240 بكسل ، ومعدل تحديث 144 هرتز ، وألوان 10 بت ، ونسبة تباين تبلغ 5،000،000: 1 ، ونطاق ألوان 100 ٪ DCI-P3. يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بالشاشة، نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 93.69%.

في الشاشة الأمامية، يحتوي Realme GT 3 على كاميرا سيلفي عدسة Samsung S5K3P9SP04 من سامسونج بدقة 16 ميجابكسل. تتميز اللوحة الخلفية للجهاز بكاميرا رئيسية من سوني مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS. وهي مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مجهرية بدقة 2 ميجابكسل، واجهة المستخدم Realme UI 4.0.

تحت الغطاء ، يتميز GT 3 بمعالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول تقترن مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x. كما أنه يوفر 1 تيرابايت من تخزين UFS 3.1 ويحزم بطارية 4600 مللي أمبير في الساعة.

وفقًا للعلامة التجارية الصينية، يمكن للشاحن داخل الصندوق شحن GT 3 أن يصل إلى 100% من قوته التشغيلية في 9.5 دقيقة فقط. أخيرًا وليس آخرًا ، يتميز الجهاز بوحدة إضاءة فلاش LED على شكل C في الخلف يمكن أن تتوهج بألوان مختلفة للإشعارات والشحن والمزيد.