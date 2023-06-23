أوكرانيا تعلن إحباط هجوم روسي على قاعدة جوية عسكرية

قال سلاح الجو الأوكراني ، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 13 صاروخ كروز روسيًا أطلقتها من الجو كانت متجهة نحو قاعدة جوية عسكرية في غرب أوكرانيا خلال الليل.



وأضاف سلاح الجو إن جميع صواريخ كروز الـ13 من طراز Kh-101- Kh-555 دُمرت بالدفاع الجوي ، ومعظمها في منطقة خميلنيتسكي، بحسي شبكة سي إن إن الامريكية.



وأشار الجيش الأوكراني إلى أن الصواريخ الروسية أطلقت من أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95MS بالقرب من بحر قزوين، موضحا أن الدفاعات الجوية اسقطت ايضا طائرة استطلاع بدون طيار من نوع مجهول.



وتأتي الهجمات بعد أن هاجمت روسيا مستودعات ، بما في ذلك منشأة عسكرية في منطقة خميلنيتسكي في 29 مايو ، وفقًا لمسؤولين محليين في ذلك الوقت، ومن النادر أن تعلن أوكرانيا عن الهجمات على المنشآت العسكرية.