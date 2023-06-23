عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر يحتفل بعيد الأضحى مع الجمهور اللبناني

مصطفى قمر
مصطفى قمر

يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلتين غنائيتين بلبنان يومي 1 و2 من شهر يوليو القادم وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى.

الحفل الأول يقام داخل بلازا بالاس يوم 1 يوليو، أما الحفل الثاني فيقام داخل أحد أشهر الأماكن الساحلية هناك وتم طرح التذاكر مساء أمس الخميس وهو ما جعل مصطفى قمر يروج لحفلاته هناك على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ومن المفترض أن يقدم مصطفى قمر خلال حفلاته بلبنان مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني التى انتهى من تسجيلها مؤخرا ومن المفترض عرضها فى فيلمه الجديد أولاد حريم كريم.


 

مصطفى قمر يصور أولاد حريم كريم

ويصور حاليا المطرب مصطفى قمر أحدث أفلامه أولاد حريم كريم مع كل من بسمة وداليا البحيري وريهام عبد الغفور ورنا رئيس وبشرى.

الفيلم يعتبر تكملة لأحداث الجزء الأول والذى عرضه منذ ما يقرب من 18 عام مع بعض التغيرات فى الشخصيات والسيناريو ليتناسب مع الوقت الحالى.

 

إصابة مصطفى قمر فى كواليس أولاد حريم كريم

 

أصيب مصطفى قمر، في إحدى عينيه خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "بوكس" من الفنان خالد سرحان جاء بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس،  ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يشار إلى أن هناك عددا من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة
 

مصطفى قمر احتفالات عيد الأضحي لبنان اولاد حريم كريم حريم كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.. نهاية حزينة لرحلة الغواصة "تايتن"

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. تامر حسني يطرح برومو فيلمه الجديد تاج وأمير كرارة يمدح فى مسلسل جعفر العمدة

تارا عماد تكشف أصعب مشاهدها في فيلم بيت الروبي

سيب وأنا سيب.. مسلسل جديد لأحمد السعدني وهنا الزاهد

الدنيا إيه.. ويجز يطرح أحدث أغانيه قبل حفل التجمع الخامس

جعفر العمدة كسر الدنيا.. أمير كرارة يتحدث عن الموسم الرمضاني

احتفالا بعيد الأضحي.. لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

الحلقات الأولى من الموسم الثاني.. مينا النجار في موقف صعب بسبب باند ريفو

مهرجان المسرح المصري يكرم سامي عبد الحليم في دورته السادسة عشرة

ترشيحاتنا

إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال واعتقال 4 مواطنين في نابلس

حصاد الزراعة.. تكثيف الحملات على شوادر الأضاحي والإفراج عن أعلاف بقيمة 82 مليون دولار

أوووه.. أحمد حلمي يعلن تقديمه أغنية جديدة

100 جنيه غرامة.. عقوبة رفض التعامل بـ الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم 23-6-2023

هل تتأثر البلاد برياح محملة بأتربة خلال العيد.. الأرصاد توضح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ