مصطفى قمر يحتفل بعيد الأضحى مع الجمهور اللبناني

يستعد المطرب مصطفى قمر لإحياء حفلتين غنائيتين بلبنان يومي 1 و2 من شهر يوليو القادم وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأضحى.



الحفل الأول يقام داخل بلازا بالاس يوم 1 يوليو، أما الحفل الثاني فيقام داخل أحد أشهر الأماكن الساحلية هناك وتم طرح التذاكر مساء أمس الخميس وهو ما جعل مصطفى قمر يروج لحفلاته هناك على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



ومن المفترض أن يقدم مصطفى قمر خلال حفلاته بلبنان مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني التى انتهى من تسجيلها مؤخرا ومن المفترض عرضها فى فيلمه الجديد أولاد حريم كريم.







مصطفى قمر يصور أولاد حريم كريم

ويصور حاليا المطرب مصطفى قمر أحدث أفلامه أولاد حريم كريم مع كل من بسمة وداليا البحيري وريهام عبد الغفور ورنا رئيس وبشرى.



الفيلم يعتبر تكملة لأحداث الجزء الأول والذى عرضه منذ ما يقرب من 18 عام مع بعض التغيرات فى الشخصيات والسيناريو ليتناسب مع الوقت الحالى.





إصابة مصطفى قمر فى كواليس أولاد حريم كريم

أصيب مصطفى قمر، في إحدى عينيه خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "بوكس" من الفنان خالد سرحان جاء بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

يشار إلى أن هناك عددا من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة

