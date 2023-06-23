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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بالقليوبية

السيطرة على مشاجرة
السيطرة على مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بقرية سندنهور بمركز شرطة بنها بالقليوبية.


ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة وضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالاستعلام عن حالة المصابين والتحفظ على طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في المشاجرة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها. 
 

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء ووجود مصابين بقرية سندنهور بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية. 
وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى  تأمين بنها لتلقي العلاج، ونجحت القوات في فرض السيطرة وضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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