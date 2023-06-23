باحث: العلاقات المصرية الفرنسية الأفضل خارجيا

قال بشير عبدالفتاح، الباحث والمحلل السياسي، تعليقا على مشاركة الرئيس السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، إن العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة ومتميزة وفريدة، على كافة المستويات، مشددا على أن العلاقات المصرية الفرنسية تعتبر من أفضل علاقات مصر الخارجية.



وأضاف بشير عبدالفتاح خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مشاركة الرئيس السيسي في فعالية قمة ميثاق التمويل العالمي في فرنسا، لا تعبر فقط عن اهتمام مصر بمسألة إعادة صياغة النظام المالي العالمي، إنما أيضا تعزيزا للعلاقات المصرية الفرنسية، والذي وضح جليا من استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس السيسي في باريس.

واسترسل: قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تناقش كافة قضايا التمويل والمناخ، منوها بأن الدول النامية تعاني كثيرا من لمشاكل، وتطالب القمة الدول المتقدمة بتوفير الدعم المالي للدول النامية، لحمايتها من التغيرات المناخية

