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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 520 مخالفة تموينية وغلق 3 مخابز مخالفة خلال حملات بأسيوط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحرير 520 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى ومراكز المحافظة ، وذللك ضمن الحملات المكثفة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً. 


وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – ان الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ، اسفرت عن تحرير 520 مخالفة تموينية متنوعة ، تمثلت فى غلق ثلاث مخابز وذلك لوجود نقص اكبر من 20 جم في الرغيف الواحد ، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية  وتفتيش الصيادلة باسيوط  تم ضبط صيدلية بناحية منقباد مركز أسيوط غير مرخصة  ، وتم مصادرة جميع الأدوية الموجوده بها كما تم تحرير محاضر بيع وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادرة عدد 1139 علبة سجاير متنوعة ، كما تم ضبط مخزن سجائر بناحية منشأة الأزهر  بالوليدية قسم ثان اسيوط بداخله10350 علبه سجائر مختلفة الأنواع .

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وأضاف المحافظ، أن الحملات التموينية استهدفت بعض قرى ومراكز المحافظة واسفرت عن تحرير جنحة ضد أحد الجزارين وذلك لذبحه بقرة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط 530 كيلو جرام لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي و تم تحرير 3 جنحة وذلك لتجميع عدد 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بقصد بيعها في السوق السوداء وتم تحرير جنحة ضد احد الأشخاص لتجميعه كميات كبيرة من السكر التمويني والزيت التمويني والمكرونة والأرز والشاي بقصد بيعها في السوق السوداء و تحرير عدد 34 جنحة عدم اعلان عن الأسعار وتم تحرير ٦١ جنحة  ما بين تجميع حصه تموينية وغلق مستودعات بوتاجاز في اوقات العمل واستخدام اسطوانات صغيرة الحجم في غير الأغراض المنزلية  كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن في مجال المخابز وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، ....) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين. 
يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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