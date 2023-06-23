مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في مشاجرة بالخليفة

لقي شخص مصرعه واصيب ٥ أخرين اثر مشاجرة بالاسلحة بمنطقة الخليفة ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى المشاجرة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الخليفة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم أثر إدعاء مشاجرة" بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين المتوفى وبصحبته شخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبين 4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" ، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته نتج عن ذلك الإصابات والتى أودت بحياة الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .