عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعو إلى فرض ضرائب دولية لمكافحة تغير المناخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

 أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لمعالجة القضيتين التوأمين المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفقر المدقع، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس. 


وأكد ماكرون، خلال ظهوره المباشر على قناة فرانس 24، على الحاجة إلى التعاون العالمي و"التعبئة" في تطبيق الضرائب الدولية لدعم العمل المناخي والتخفيف من حدة الفقر.

وحث ماكرون على المساعدة في تحديد البلدان التي تفتقر حاليًا إلى ضرائب المعاملات المالية والضرائب على تذاكر الطيران ودعا إلى دعم جهود حشد الجهود الضريبية الدولية في المنظمة البحرية الدولية في يوليو، مما يبرز عدم فعالية الضرائب أحادية الجانب.

وشدد ماكرون على أهمية التعاون مع الصين في جهود إعادة هيكلة الديون الدولية، حيث أصبحت بكين دائنًا دوليًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في إفريقيا.

واعترف الرئيس الفرنسي بأن الدين الصيني يمكن أن يصبح فخا "إذا تجاوز حدًا معينًا". وسلط الضوء على أهمية وضع خطة تتماشى مع ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعمليات الإنقاذ المالي والإقراض.

ماكرون تغير المناخ ضرائب فرانس برس الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

خبير: إنجازات التعليم كانت تحتاج 50 عاما والسيسي حققها في 9 سنوات

شكوى فنكوش.. فتوح يراوغ .. والزمالك يصعد ضد الأهلي.. وخبير لوائح: الانضباط غير مختصة

ماكرون يتهم روسيا بزعزعة الاستقرار في إفريقيا.. تفاصيل

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ