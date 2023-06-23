ماكرون يدعو إلى فرض ضرائب دولية لمكافحة تغير المناخ

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لمعالجة القضيتين التوأمين المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفقر المدقع، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.



وأكد ماكرون، خلال ظهوره المباشر على قناة فرانس 24، على الحاجة إلى التعاون العالمي و"التعبئة" في تطبيق الضرائب الدولية لدعم العمل المناخي والتخفيف من حدة الفقر.

وحث ماكرون على المساعدة في تحديد البلدان التي تفتقر حاليًا إلى ضرائب المعاملات المالية والضرائب على تذاكر الطيران ودعا إلى دعم جهود حشد الجهود الضريبية الدولية في المنظمة البحرية الدولية في يوليو، مما يبرز عدم فعالية الضرائب أحادية الجانب.

وشدد ماكرون على أهمية التعاون مع الصين في جهود إعادة هيكلة الديون الدولية، حيث أصبحت بكين دائنًا دوليًا رئيسيًا في السنوات الأخيرة، لا سيما في إفريقيا.

واعترف الرئيس الفرنسي بأن الدين الصيني يمكن أن يصبح فخا "إذا تجاوز حدًا معينًا". وسلط الضوء على أهمية وضع خطة تتماشى مع ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعمليات الإنقاذ المالي والإقراض.