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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تعلن إطلاق مشروع بلاتينيوم الهندية باستثمارات 20 مليون دولار

خلال اللقاء
خلال اللقاء

 أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق مشروع شركة بلاتينيوم الهندية الرائدة في صناعة المواد المضافة ومثبتات PVC داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في أغسطس المقبل، ويأتي هذا الإعلان نتاج اللقاءات والاجتماعات المثمرة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية خلال الجولة الترويجية التي استمرت أربعة أيام بالعاصمة الهندية نيودلهي ومومباي، للتعريف بالفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للمنطقة.

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من جانبه أعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بانضمام شريك نجاح جديد للمنطقة الاقتصادية، قائلاً: نستهدف جذب الاستثمارات الهندية خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات. 

وأشار إلى نتاج اللقاء الذي تم مع الشركة في نيودلهي، حيث قام المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بتوقيع العقد مع الشركة، على أن يتم وضع حجر الأساس للمشروع أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن المشروع باستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين الأولى باستثمارات 10 مليون دولار بمساحة 10 آلاف متر مربع والثانية 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار، حيث تستهدف الشركة تصدير 70% من منتجاتها للخارج و 30% للسوق المحلي ، لافتاً إلى رغبة الكثير من الشركات الهندية لضخ استثمارات في مصر، ما يؤكد على أهمية السوق المحلي لهذه الشركات فضلاً عن أهمية المنطقة كنافذة للتصدير للأسواق الإفريقية.

وفي ذات السياق، أعرب المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية عن سعادته باختيار الجانب الهندي بإقامة مشروعاته داخل الشركة أحد المطورين الصناعيين الرئيسيين للمنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والشركة في التنسيق والتعاون لاستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن العمل المستمر في إزالة أية عقبات أمام المستثمرين وسرعة الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو الثالث من نوعه ضمن المشروعات الهندية التي تقام بالسخنة.

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