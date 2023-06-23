وفاة اللواء محمود خلف

توفى اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وقائد الحرس الجمهوري الأسبق وكبير الياوران الأسبق.

اللواء محمود خلف

وسوف تقام صلاة الجنازة على اللواء محمود خلف بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.