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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن مسؤول الدفاع الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة في أوكرانيا أوقفت هجوما روسيا تجاه مدن كوبيانسك وليمان في شرق البلاد، مؤكدا تقدمها في الجنوب.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت نائبة وزير الدفاع، حنا ماليار، لـ "التليفزيون الأوكراني": "كنا نخوض معارك شرسة للغاية في اتجاهات كوبيانسك وليمان، لكن جنودنا أوقفوا العدو هناك".

وتعتبر أوكرانيا في المراحل المبكرة من هجومها المضاد الطموح منذ بدء حرب روسيا على نطاق واسع في فبراير 2022، حيث تقول كييف إنها استعادت ثماني قرى، وهي أول مكاسب كبيرة في ساحة المعركة منذ سبعة أشهر.

ولكن لا تزال روسيا تسيطر على مساحات من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا، ولم تقم القوات الأوكرانية بعد باقتحام الخطوط الدفاعية الرئيسية.

وأضافت كماليار: "في الواقع، لا تزال الكثير من الأحداث الرئيسية أمامنا. والضربة الرئيسية لا تزال قادمة".

وتابعت: "في الواقع، سيتم تنشيط بعض الاحتياطيات في وقت لاحق".

وأشارت إلى أن القوات الروسية لا تزال تهدف إلى السيطرة على مناطق دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا.

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن العملية العسكرية لأوكرانيا في الجنوب كانت تسير وفقا للخطة وقواتها تتقدم، حتى لو كانت حقول الألغام تبطئهم.

وأوضحت أنه وفقا لتقارير الجيش ومواقفهم، فإن كل شيء يتحرك وفقا للخطة.

وشددت ماليار على أنه: "ليس من الضروري توقع أن يكون الهجوم سريعا للغاية"، مؤكدة "كل يوم نتقدم ، كل يوم. نعم، إنه تدريجي، لكن قواتنا تكتسب موطئ قدم على هذه الحدود وهم يتقدمون بثبات".

ويقول كل جانب إن الآخر قد تعرض لخسائر فادحة منذ أن بدأت أوكرانيا في هجومها المضاد، ولم تعترف موسكو بمكاسب العسكرية الأخيرة في أوكرانيا.

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