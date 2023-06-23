سارة عبد الرحمن تصارع من أجل إلغاء فيلم ريفو

بدأت أحداث الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" الذي يعرض على إحدى المناصات الإلكترونية لتستمر رحلة بحث الدكتورة "مريم" عن ما حدث لأخيها "شادي" وأدى إلى وفاته، وفي نفس الوقت تستمر سارة في محاولاتها لإيقاف عمل فيلم عن قصة حياة باند "ريفو" لأنها ستفضح العديد من الأسرار التي يسعى "فريق ريفو" لنسيانها تماماً بعد وفاة شادي، يتكون الجزء الثاني من ريفو من 10 حلقات على غرار الجزء الأول، وتذاع كل أربعاء حلقتين.



ريفو من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وسارة عبد الرحمن وصدقي صخر وحسن أبوالروس وتامر هاشم ومينا النجار وعمرو جمال.



وبجانب ريفو شاركت سارة عبد الرحمن كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي" الذي يعرض في السينمات حالياً وحقق نجاحاً كبيراً في الأيام الأولى لعرضه بالسينمات، فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.