رئيس جنوب أفريقيا يشكر مصر على دورها الفاعل في خدمة القارة السمراء

أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بدور مصر الفعال في القارة، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهده لخدمة القارة الأفريقية.

ووجه رسالة للعامل قائلا: أنه لا يجب أن يتم النظر لـ افريقيا على أنها قارة في حاجة لـ كرم الأخرين.



وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته بـ قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، أن هذه القمة ليس قمة لـ الكلمات ولكن علينا أن نتعاون من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى.



ولفت إلى أنه في حالة التعاون سيتم عمل محطات وسد كهربائي، يوفر الكهرباء لـ 15 دولة أفريقية، وأن بنوك التنمية متعدة الأطراف يمكن أن تنفذ ذلك، وطالب من الرئيس الفرنسي بتقديم الدعوى لهم.



وقد طالب من قبل :" نحتاج إلى حشد الدعم والمشاركة بخبرتنا، فنحن في أفريقيا نواجه مشكلة تاريخية من أجل جمع 5 مليارات دولار لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة» و أنَّ جنوب أفريقيا تتبع خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وهناك بعض الدروس التي نتعلمها في مسارنا نحو هذا التحول.

وتابع: «نواجه تحديات عديدة مثل البطالة والجوع والفصل العرقي، وغيرها، لذلك ستكون الخطة التي تساعد أي دولة على تخطي أي ظروف مختلفة، وتجربتها ستكون مفيدة لأي دولة تخوض مثل هذه الظروف والتحديات».

وأشار رئيس جنوب أفريقيا إلى أنَّه عند إجراء أي تحول، يجب الأخذ في الاعتبار المجتمعات المحلية المختلفة، مبينًا أنَّ بعض المجتمعات تعمل في مؤسسات تعتمد على الوقود الأحفوري، فماذا يعني التحول الأخضر بالنسبة لفرص العمل، وتأثير هذا التحول عليها، إذ أنَّه لابد أن يكون التأثير عادل على جميع من يعمل بهذه المؤسسات.

