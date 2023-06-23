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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف ينيب رؤساء مركزي ببا والواسطى بافتتاح مسجدي الإخلاص والوهيبي

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي  ومدينتي ببا والواسطى،في افتتاح  مسجدين بقريتي  ملاحية سعيد جعفر ، صفط وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.


وافتتح الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا ، مسجد الإخلاص " بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 180 متر ، بتكلفة 2 مليون جنيه  " جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وجمع من الأهالي.

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كما افتتح   حمادة راضي  رئيس مركز ومدينة الواسطى ،مسجد الوهيبي  بقرية صفط " بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 250 متراً وبتكلفة 3.2 ملايين جنيهاً " جهود ذاتية" وذلك بحضور فضيلة الشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطي،  أشرف مليجي نائب رئيس المركز،  مروة  فراج رئيس قرية ميدوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

 

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