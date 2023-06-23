انتقادات واستفسارات.. ماكرون: النقاشات خلال الجلسة العامة لقمة الميثاق كانت حرة

قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إن النقاشات خلال الجلسة العامة بقمة الميثاق كانت حرة، وحدث بها العديد من الإنتقادات والاستفسارات والتوضيحات، من أجل الوصول إلى إجابات وأهداف.

وأضاف "إيمانويل ماكرون" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، أننا نسعى إلى مواجهة فكرة عدم المساواة داخل المجتمع الدولي، محذرا من أن الفشل في هذا الأمر، سيتسسب في حدوث انقسام وشرخ في العلاقات.



وشدد على أهمية التعاون والتضامن، وتوجه بالشكر لكل المشاركين بالقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد.