وزير الأمن الإسرائيلي يجدد دعوته لشن عملية عسكرية شمال الضفة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، إن وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، خلال زيارة بؤرة أفيتار الاستيطانية، جدد دعوته لشن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية ضد الفصائل الفلسطينية.

وشارك في الزيارة التي أجراها بن جفير، رئيس مجلس السامرة يوسي داغان ورؤساء حركة إسرائيلية متطرفة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن بن جفير دعا المستوطنين لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في المنطقة، مشيرة إلى أنه أكد دعمه الكامل لأقامه هذه البؤر الاستيطانية.

وقال بن جفير خلال زيارته لبؤرة أفيتار: "شن عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية ضد الفصائل المسلحة وهدم منازل منفذي العمليات، والقضاء على مئات المسلحين الفلسطينيين ستعزز السيطرة والردع وعودة الأمن للمستوطنين".

وقال رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي دجان: "الرد الإسرائيلي المناسب على العمليات الفلسطينية المتصاعدة هو بناء المستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب الرد العسكري بشن عملية عسكرية واسعة في المدن الفلسطينية.

وتابع: "نطالب الحكومة بالإعلان الآن عن تسوية مستوطنة أفتار وعودة المستوطنين إليها. البناء وحده هو الذي سيعزز الاستيطان ويقلل من تنفيذ المزيد من العمليات" .