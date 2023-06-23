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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

مذيعة صدى البلد رينال
مذيعة صدى البلد رينال عويضة

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة  تغطية خاصة عن أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة في مصر وأيضا بعض العملات العربية والأجنبية وأسعار أعيرة الذهب المختلفة في سوق الصاغة اليوم. 

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سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة ٢٣ يونيو فى البنك المركزى 
30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك إسكندرية سجل سعر الدولار 30,85 جنيه شراء، و30,95جنيه بيع، أما البنك المصري الخليجي، فقد سجل به سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

بينما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، ويعتبر أعلى سعر للدولار تم تسجيله في بنكي قناة السويس و بنك مصر الخليجي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجارى الدولى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وعالمياً تراجع الدولار وسجل 102.03 بعد 104.19 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وذلك وفق مؤشر الدولار (DXY) والذي يقيس مستوى الدولار أمام 6 عملات رئيسية. 

 

 

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش.

وذلك بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق، وانخفضت العقود ‏الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏

صرح باول بأن زيادة سعر الفائدة مجددا تخمين جيد للغاية إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، وأكد أن المعركة لكبح ‏التضخم لا يزال أمامها طريق طويل. 

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