فاجأها بالدبلة .. خطوبة الراقصة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة |شاهد

نشر المغني إسلام كايرو، صاحب تريند أغنية أنا كان عندي معزة، فيديو له وهو يتقدم لخطبة الراقصة جوهرة في أحد أماكن السهر.



وهنأ مجموعة من أصدقاء إسلام بالخطوبة ونشروا الفيديو المنتشر له مع جوهرة وكتبوا:" إسلام كايرو فاجئ جوهرة وخطبها".

وعلى جانب آخر شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف بفستان مليء بالورود مفتوح الصدر وجريء، واحتضنت الراقصة جوهرة.



رانيا يوسف شاركت في بطولة مسلسل "عالم تاني" والذي عرض شهر يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله