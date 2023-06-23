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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

اسعار السجائر
اسعار السجائر

شهدت أسعار السجائر اليوم الجمعة 23 يونيو 2023، استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملت اليوم بالأسواق المحلية، ونكشف لكم من خلال هذا الموضوع أخر تحديث لأسعار السجائر بالأسواق المحلية.

أسعار السجائر الرسمية 

أسعار السجائر الرسمية المعلنة من الشركات

طبقا للأسعار الحقيقة الأخيرة المنشورة من جانب الشركات المنتجة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة فيليب موريس، كان يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 في السوق المحلي، إذ ارتفعت أسعار الميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومارلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومارلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، وسجائر أل أم بأنواعها 39 جنيها.

أسعار الشركة الشرقية للدخان

ومن جانبها رفعت في نفس التوقيت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين جنيهين وثلاثة جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف، وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

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سعر السجائر الشعبية الرسمي اليوم

- بوكس 10 سجائر: 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها

أسعار السجائر الرسمية اليوم

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها

- كليوباترا بوكس "20": 24 جنيها

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها

- مونديال “أحمر- أزرق- سيلفر: 24 جنيها

- مونديال سويتش ”منتول- بلوبيري”: 24 جنيها

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

اسعار السجائر 

سعر السجائر الأجنبية الرسمي اليوم

سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيها

سعر ال ام 39 جنيها

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيها.

أسعار السجائر أسعار السجائر الرسمية أسعار الشركة الشرقية للدخان سعر السجائر الشعبية الرسمي اليوم سعر السجائر الأجنبية الرسمي اليوم

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