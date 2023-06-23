مساعد وزير الخارجية الأسبق: حديث الرئيس في قمة باريس تضمن رسائل مهمة

‏قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حديث الرئيس السيسي في قمة باريس اليوم تضمن رسائل عديدة مبنية على تجربة مصر من خلال علاقتها بالقارة الإفريقية فيما يتعلق بما تواجهه من تحديات سواء تحديات قديمة تتعلق بمشكلة الديون أو التحديات الحديثة المرتبطة بعملية التمويل بصفة أساسية بما يتعلق بالتنمية المستدامة وفيما يتعلق بتداعيات تغيرات المناخ أو ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

مؤسسات التمويل الدولية

وتابع صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن حديث الرئيس السيسي في هذا الصدد أنه يجب أن يكون هناك وسائل كثيرة فيما يتعلق بعملية التمويل سواء مؤسسات التمويل الدولية وإعادة هيكلة هذه المؤسسات على النحو الذي يتماشى مع مقتضيات وظروف وتحديات الدول الإفريقية النامية.