أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالسرطان .. تعرف عليها

يعتبر السرطان بمختلف أنواعه من أخطر التهديدات التي يشهدها البشر حيث يحصد ملايين الأرواح سنويا على مستوى العالم.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت أخصائية الأورام الروسية الدكتورة كاتيرينا غريتشوخينا بأن التعب السريع والوهن وانخفاض الأداء والسعال المستمر وانخفاض الوزن الحاد أعراض قد تحذر من الإصابة بالسرطان.

مشيرة الى ان هناك مؤشرات أخرى لذلك أيضا بينها فقدان الوزن بسرعة دون مبرر وصعوبة التبول والحرقة الدائمة وعدم التئام الجروح لفترة طويلة واضطرابات البراز المختلفة وآلام غير مبررة وفقدان الشهية.

وتوضح غريتشوخينا أن هذه الأعراض ليست محددة لأمراض السرطان، لأنها قد تكون لأمراض أخرى. لكن من المهم إجراء الفحوص السريرية بين فترة واخرى بصورة دورية.

فمثلا في عمر 18-39 عاما من الضروري إجراء فحص وقائي مرة كل ثلاث سنوات؛ يشمل تحليل الدم الشامل وقياس مستوى ضغط الدم الشرياني وتحديد مستوى السكر والكوليسترول في الدم واشعة الصدر وتخطيط القلب وقياس الضغط داخل العين وغيرها. كما أن على النساء إجراء «PAP» الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «فيستي. رو».

ووفق الخبيرة، في فئة الأعمار بين 40 و 64 عاما يجب إجراء الفحص الوقائي كل سنة؛ لأن تحليل الدم الشامل لهذه الفئة من الأعمار سيكشف مستوى الهيموغلوبين والكريات البيضاء وكذلك ما يسمى ESR؛ الذي هو معدل ترسيب كريات الدم الحمراء.