عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالسرطان .. تعرف عليها

السرطان
السرطان

يعتبر السرطان بمختلف أنواعه من أخطر التهديدات التي يشهدها البشر حيث يحصد ملايين الأرواح سنويا على مستوى العالم.

txt

علامات تكشف السرطان بسرعة قبل أن يتوغل في الجسم

txt

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت أخصائية الأورام الروسية الدكتورة كاتيرينا غريتشوخينا بأن التعب السريع والوهن وانخفاض الأداء والسعال المستمر وانخفاض الوزن الحاد أعراض قد تحذر من الإصابة بالسرطان. 

 

مشيرة الى ان هناك مؤشرات أخرى لذلك أيضا بينها فقدان الوزن بسرعة دون مبرر وصعوبة التبول والحرقة الدائمة وعدم التئام الجروح لفترة طويلة واضطرابات البراز المختلفة وآلام غير مبررة وفقدان الشهية.

وتوضح غريتشوخينا أن هذه الأعراض ليست محددة لأمراض السرطان، لأنها قد تكون لأمراض أخرى. لكن من المهم إجراء الفحوص السريرية بين فترة واخرى بصورة دورية.

 فمثلا في عمر 18-39 عاما من الضروري إجراء فحص وقائي مرة كل ثلاث سنوات؛ يشمل تحليل الدم الشامل وقياس مستوى ضغط الدم الشرياني وتحديد مستوى السكر والكوليسترول في الدم واشعة الصدر وتخطيط القلب وقياس الضغط داخل العين وغيرها. كما أن على النساء إجراء «PAP» الخاص بتشخيص سرطان عنق الرحم، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «فيستي. رو».

ووفق الخبيرة، في فئة الأعمار بين 40 و 64 عاما يجب إجراء الفحص الوقائي كل سنة؛ لأن تحليل الدم الشامل لهذه الفئة من الأعمار سيكشف مستوى الهيموغلوبين والكريات البيضاء وكذلك ما يسمى ESR؛ الذي هو معدل ترسيب كريات الدم الحمراء. 

العالم السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

إجراء محتمل | إعلان مفاجئ من الكاف بشأن السوبر الأفريقي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

نجم الوداد يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

روب من الفلوس.. أب يحتفل بتخرج ابنته بطريقة تثير الجدل

رصد أسماك قرش قاتلة في محيط السفينة تيتانيك..هل طاقم السفينة المفقودة على قيد الحياة؟

مكتوبة بخط اليد.. رسالة أخيرة من أحد ركاب سفينة تيتانيك إلى شقيقه

أسرار الكون .. مسبار إقليدس يستكشف الجانب المظلم من الفضاء

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

أخطر ملوثات الأرض.. دراسة جديدة تحذر من البلاستيك

احتجاز موجات الضوء باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.. محاكاة ثورية

إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.. لسبب غريب

ترشيحاتنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 قريبًا| وبيان عاجل لإعلان الأوائل ونسب النجاح

بعد صورتها بدون فلتر .. ياسمين عز ترتدي الحجاب على الهواء |شاهد

أنا وإخواتي متجوزناش وحالنا واقف .. ما علاج السحر والحسد؟ فيديو

أعراض تدل على الإصابة المبكرة بالسرطان .. تعرف عليها

تجهيزات عالية المستوى | إقامة مجمع الشفاء الطبي ببورسعيد

السعودية تكثف التواجد الأمني مع زيادة عدد الحجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ