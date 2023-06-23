بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

طمأن حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بشأن تطورات ملف تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

ونشر الشحات عبر حسابه على إنستجرام صورة له أمام بانر النادى الأهلي أعظم نادي في الكون وعلق قائلا "حلوة دى".

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، أي أن اللاعب لديه الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر بشكل مجاني خلال الفترة الحالية.

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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