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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيناريست ناصر عبد الرحمن يكشف عن رأيه في مؤلفات عبد الرحيم كمال

السيناريست ناصر
السيناريست ناصر عبد الرحمن

تحدث السيناريست ناصر عبد الرحمن عن العلاقة التي تجمعه بالكاتب و السيناريست عبدالرحيم كمال قائلا بأنه خال أولاده و العلاقة بينهما قائمة علي الود و الاحترام  و ان لكل منهما مشروعه الفني الخاص مؤكدا علي انه من جمهور عبد الرحيم كمال و أنه يقرأ رواياته و يستمتع بها ، و أن مسلسلي الخواجة عبد القادر و الرحايا من احب اعمال "كمال " إلى قلبه 


وكشف ناصر عبد الرحمن خلال لقائه في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية ايمان أبو طالب علي شاشة تليفزيون الحياة، العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بأهم الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية، أبرز تلك الأعمال هم: “هي فوضى، حين ميسرة، كف القمر”.


وأوضح ناصر عبد الرحمن خلال اللقاء بأن مسلسل “جبل الحلال” كان في الأصل مشروع فيلم، ولكن الفنان الراحل محمود عبد العزيز هو من أصر على تحويله إلى مسلسل.


كما رد على تصريحات الناقد طارق الشناوي، التي نصح فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بالانفصال فنيًا عن زوجها الفنان أحمد العوضي.


ويحدث أيضًا عن مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل “ستهم”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وكان من بطولة النجمة روجينا وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

بالخط العريض


والجدير بالذكر أن برنامج “بالخط العريض” يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على شبكة تلفزيون الحياة.

ناصر عبد الرحمن عبد الرحيم كمال مسلسلي الخواجة عبد القادر الإعلامية إيمان أبو طالب “جبل الحلال

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