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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يشوق جمهوره بصورة من فيلم أبو نسب

صدى البلد

شوق الفنان محمد إمام جمهوره صورة جديدة من فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة خلال موسم الصيف بدور العرض السينمائي، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهر خلالها إمام وياسمين صبري، وماجد الكدواني.

وقال محمد إمام: “انتظروا لقاء السحاب في فيلم أبو نسب.. صيف 2023 إن شاء الله بجميع السينمات”. 

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فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

أصل الحكاية آسر ياسين الفنان ماجد الكدواني الفنان محمد امام الفنانة ياسمين صبري جحيم في الهند

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