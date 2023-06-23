مفاجأة.. الجيش الروسي يقصف معسكرات لقوات فاجنر في أوكرانيا |فيديو

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الجمعة عن قصف الجيش الروسي لمعسكرات قواته في أوكرانيا.

وقال قائد مجموعة فاجنر الروسية إن الجيش الروسي قصف معسكرات لقواته في أوكرانيا، ما اسفر عن مقتل عدد ضخم منها.

وتوعد قائد مجموعة فاجنر بالرد على المسؤولين عن قصف الجيش الروسي لمعسكرات قواته.

وكان قائد فاجر قال إن المبررات التي استند إليها الكرملين لشن الحرب على أوكرانيا مبنية على أكاذيب لفقها خصومه الأزليين في قيادة الجيش.

وأضاف أن: "لم يكن هناك أي شيء غير عادي يحدث في يوم 24 فبراير... تحاول وزارة الدفاع خداع المجتمع والرئيس وتحكي لنا قصة عن عدوان أوكراني غريب وبأن أوكرانيا كانت تخطط لمهاجمتنا هي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله"، واصفا الرواية الرسمية بأنها "قصة جميلة".

وتابع: "كانت هناك أسباب للحرب... حتى يترقى شويجو إلى رتبة مارشال... ولكي يحصل على قلادة بطل (روسيا) ثانية. لم تُشن الحرب لنزع سلاح أوكرانيا أو القضاء على النازية فيها".