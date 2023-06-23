المفتي: نحر الأضحية بعد أيام التشريق جائز بشرط.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علَّام- مفتي الجمهورية، أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسَّعة ما يسمح بالنحر لما بعد أيام التشريق فيما يخص المؤسسات المختصة التي تقوم على صكوك الأضاحي.

وأوضح شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن ذبح الأضحية بعد أيام التشريق يشترط أن يكون هناك استمرار لعملية النحر خلال أيام العيد.

عدد الأضاحي

واختتم مفتي الجمهورية، بالإشارة إلى أنه لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ فكان الذبح بعد التشريق جائزا في المؤسسات التي تقوم على صكوك الأضاحي، ليعمَّ النفع ويتَّسع الزمن لنحر كافة الأضاحي.