في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف داوود الذي رحل عام 2012 إثر إصابته بأزمة صحية عن عمر 79 عاما، قدم خلالها عشرات الأعمال في السينما والتلفزيون.

وُلد يوسف جرجس صليب الشهير بـ يوسف داوود، في 10 مارس عام 1938 في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء، إلا أنه تخلى عن عمله في الهندسة، من أجل حبه الشديد للفن.

بدأ يوسف داوود مسيرته الفنية من خلال مشاركته في مسرحية زقاق المدق، واحترف التمثيل عندما بلغ من العمر 47 عاما، مشاركًا في العديد من الأعمال الفنية منها أفلام سيداتي آنساتي، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، حلق حوش، عسل أسود، عمارة يعقوبيان.

كما شارك في مسلسلات درامية منها رأفت الهجان، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد، العمدة هانم»، وعدد من الأعمال المسرحية منها « فنان الشعب، الواد سيد الشغال، الزعيم، مراتي زعيمة عصابة .

كشف الفنان يوسف داوود عن موقف له فى أحدي البرامج التليفزيونية ، عن موقف اضطره للخروح عن النص فى أحدي المسرحيات ، والتى كانت تقوم ببطولتها الفنانة سناء جميل ، حيث اخطأت فى احدي الكلمات التى يترتب عليها مشهد كامل يقوم بتقديمه ، الا انه تدارك الامر ، وقد ابدت سناء جميل سعادتها بهذا التصرف .

وكشفت دينا يوسف داوود أن والدها كان محبا للقراءة خاصة الشعر، وكان يساعدها هي وشقيقها على المذاكرة، وحرص على ابتعادهما عن التمثيل.

قال الفنان يوسف داوود إنه أحيانا كانت تفرض عليه أدوار بها شيء من العصبية، ويضطر لتقديمها رغم أنها عكس شخصيته تماما.

وتابعت ان الراحل يوسف داوود في شبابه يتمتع بملامح الشاب الوسيم، إن والدها كان يعمل مهندسا لكن هواياته كانت الرسم والقيام بأعمال النجارة اليدوية، ويقوم بالأعمال المنزلية بنفسه.