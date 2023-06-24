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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم السبت، عن إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين لكلمة مرتقبة تلفزيونية بعد قليل، ردا على تمرد قوات فاجنر.

وكان قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين قد قال: إن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرته وهذا لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت سي  إن إن .

وأضاف أن الحرس والشرطة العسكرية الروسية ينضمون إلى مجموعة فاجنر.

وفي تسجيل صوتي من بريجوزين السبت وترجمته شبكة سي إن إن ، زعم أنه " يلتقي الجنود بنا ، الحرس الروسي والشرطة العسكرية ، يلوحون بأيديهم ".

وزعم رئيس فاجنر في التسجيل أن ما بين 60 و 70 جنديًا من الجيش الروسي انضموا إلى قوات فاجنر.
 

الشرطة العسكرية الروسية الرئاسة الروسية الكرملين الجيش الروسى الرئيس فلاديمير بوتين

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