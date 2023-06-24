ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم السبت، عن إلقاء الرئيس فلاديمير بوتين لكلمة مرتقبة تلفزيونية بعد قليل، ردا على تمرد قوات فاجنر.

وكان قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين قد قال: إن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرته وهذا لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما ذكرت سي إن إن .

وأضاف أن الحرس والشرطة العسكرية الروسية ينضمون إلى مجموعة فاجنر.

وفي تسجيل صوتي من بريجوزين السبت وترجمته شبكة سي إن إن ، زعم أنه " يلتقي الجنود بنا ، الحرس الروسي والشرطة العسكرية ، يلوحون بأيديهم ".

وزعم رئيس فاجنر في التسجيل أن ما بين 60 و 70 جنديًا من الجيش الروسي انضموا إلى قوات فاجنر.

