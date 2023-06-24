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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد السعدني يستقبل واجب العزاء في أمه بالحامدية الشاذلية.. اليوم

محمد السعدني
محمد السعدني

يستقبل الفنان محمد السعدني، واجب العزاء في وفاة أمه، مساء اليوم، السبت 24 يونيو، في مسجد الحامدية الشاذلية، بالمهندسين. 

وكان محمد السعدني، أعلن عبر حسابه بتطبيق “إنستجرام”، عن موعد العزاء فكتب: «أمي الغالية في ذمة الله، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، العزاء السبت 24-6 في مسجد الحامدية الشاذلية عند سور نادي الزمالك وقت المغرب». 

 

وفاة والدة محمد السعدني

أعلن الفنان محمد السعدني، منذ قليل، وفاة والدته، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب محمد السعدني، من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، توفيت إلى رحمة الله حبيبتي أمي صباح نور الديبن صيادي”.

وتابع محمد السعدني: “صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود بالمهندسن.. برجاء الدعاء .. الدفنة في البساتين.. مدافن فكري السعدني بعد جامع الكحلاوي”.

 

محمد السعدني وشائعة وفاته

روى الفنان محمد السعدني، كيف استقبل خبر شائعة وفاته المنتشرة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد السعدني، في حواره مع الفنانة منال سلامة ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه كان متواجدا في الساحل الشمالي عندما تلقى خبر وفاته الذي انتشر على  وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف محمد السعدني: "كنا قبل يوم وقفة عرفة وكنت بجيب سحور، وفجأة لقيت واحد بيقول لصاحبه الفنان محمد السعدني مات وأنا كنت واقف جنبه".

وتابع محمد السعدني: “لما فتحت موبايلى لقيت رسايل ومكالمات من الكثيرين على خبر وفاتي”، مشيرا إلى أن "الفنانة وفاء عامر كتبت بوست عن وفاة محمد السعدني ولم يحددوا من هو محمد السعدني واتضح أنه شخص غيري".

وأكمل محمد السعدني: "بدأت في طمأنة أهلي لأنهم شعروا بحالة كبيرة من التوتر والقلق واتصلوا بي كثيرا للتأكد من صحة الخبر"، مختتما: "ما حدث معي جعلني أعيد حساباتي مرة أخرى".

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