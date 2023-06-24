وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 “ للمكفوفين”

واصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جولاته التفقدية، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 (الدور الأول).

حيث وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مقر ديوان عام محافظة الدقهلية، وكان فى استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهانى عنتر وكيل المديرية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لسير امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بلجنة مدرسة النور للمكفوفين، وتفقد استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين بالمحافظة اليوم ٥٣ الف طالب بعدد ١٥١ لجنة.

جدير بالذكر أنه استكمالا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين اليوم السبت الموافق 24 يونيو 2023 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

وكان جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين ، قد بدأ رسميا منذ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 ، وأدى الطلاب المكفوفين حتى الآن امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد : التربية الدينية ، التربية الوطنية ، اللغة العربية ، اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين :

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء