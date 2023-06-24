عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 13 تاجرًا لبيعهم السجائر بأزيد من سعرها

سجائر صورة أرشيفية
سجائر صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 13 تاجر سجائر جملة وقطاعى، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيها زيادة فى القاروصة الواحدة.

 

شاهد.. أول لقاء مع أستاذ جامعة طنطا: "ربنا نجاني من الموت"..صور وفيديو

 

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 13 تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 170 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة فلسطينية بحيفا تساند الجولان السورية والضفة الغربية

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

الرقابة التموينية البيع التسعير تموينية محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين سجائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

الحالة المرورية اليوم السبت 24 يونيه: ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعات المقررة

رئيس المحلة: غلق 8 محلات و13 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية

ترشيحاتنا

مأساة جديدة.. فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قاربهم قرب السواحل الإيطالية

صعود الدولار عالميًّا.. الأخضر يتصدر الأرباح بين العملات الرئيسية والين يتبعه

مدبولي يتفقد المنطقة التراثية التابعة لتلال الفسطاط

أئمة وواعظات الأوقاف يجيبون على تساؤلات واستفسارات الحجاج

مدبولي من مشروع سور مجرى العيون: نسير بخطى سريعة لاستعادة وجه القاهرة الحضاري

روسيا تعلن العمل بنظام مكافحة الإرهاب في منطقتي موسكو وفورونيج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ